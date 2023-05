Im Dienstleistungsbereich sei die Dynamik vielerorts hingegen noch recht robust. Aber auch hier habe sich der Ausblick eingetrübt, so die Meldung. Denn die Zinserhöhungen der Notenbanken entfalteten erst jetzt allmählich ihre Wirkung. Gleichzeitig halte die Lebenshaltungskostenkrise in weiten Teilen der Welt aufgrund der hohen Inflation an und drücke auf die Konsumnachfrage.