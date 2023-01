"Wir sehen einen Trend: 'China + 1'", sagte die Chefin der Exportförderung Switzerland Global Enterprise (S-GE) im Interview mit der "Schweiz am Wochenende". Bei der Diversifizierung von Firmen stehe zurzeit die Regionalisierung im internationalen Handel im Fokus. "Firmen siedeln Entwicklung und Produktion für Asien in Asien an, für Europa in Europa und für Amerika in Amerika. Die Globalisierung wird regional."