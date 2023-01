Insgesamt wurden 35'500 neue Nutzfahrzeuge in der Schweiz und in Liechtenstein in Verkehr gesetzt, wie die Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure Auto-Schweiz am Donnerstag mitteilte. Der Absatz von leichten Lieferwagen (bis 3,5 Tonnen) litt unter dem Mangel an Teilen wie Kabelbäumen aus ukrainischer Produktion oder Mikrochips.