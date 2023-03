Die SBB ersetzen wegen des Bahnstreiks in Deutschland zahlreiche grenzüberschreitende Züge - allerdings nur in der Schweiz selbst. Von Reisen ins nördliche Nachbarland am Montag raten sie ab. Zu einzelnen Ausfällen werde es bereits am Sonntag und auch noch am Dienstag kommen, sagte eine Sprecherin bereits am vergangenen Donnerstag.