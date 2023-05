Die grösste Herausforderung stelle zurzeit der Fachkräftemangel dar, sagte Beffa in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit den Tamedia-Titeln. So fehle es mancherorts an Reiseberaterinnen und -beratern sowie an Personal für Sicherheitskontrollen an den Flughäfen. Mit einem Reisechaos im Sommer rechne sie aber nicht.