So stiegen die Übernachtungen in Genf von allen Schweizer Tourismusregionen gegenüber dem Vorjahr am stärksten an. Fast doppelt so viele Gäste kamen wieder in die Calvin-Stadt und Umgebung. Aber auch die Region Zürich verzeichnete einen Zuwachs von 90 Prozent. Bei den grossen Städten fehlt gegenüber 2019 aber noch immer ein Minus von 8 Prozent gegenüber dem Vor-Coronajahr 2019.