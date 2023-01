Die jüngsten Reputationsverluste seien Ausdruck des "angespannten wirtschaftlichen Meinungsklimas", heisst es im Bericht von Commslab, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. "Eine grosse Rolle haben zudem die Wirren rund um die Grossbank Credit Suisse gespielt, welche sich vor allem in einem Vertrauensverlust in die hiesige Finanzwirtschaft manifestierten", erläutert Senior Consultant Angelo Gisler.