Im Geldwäsche-Skandal um die Danske Bank hat Estlands Justiz Anklage gegen sechs Personen erhoben, die Milliardensummen durch Danske-Konten in dem baltischen Euro-Land gewaschen haben sollen. Dabei handele es sich um frühere Mitarbeiter der inzwischen geschlossenen estnischen Filiale des dänischen Geldhauses, wie die Generalstaatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Die fünf Männer und eine Frau sollen zwischen 2007 und 2015 mindestens 1,6 Milliarden Dollar und 6 Millionen Euro gewaschen haben. Dabei sollen sie die Eigentümer von Geldern mutmasslich krimineller Herkunft verschleiert haben, hiess es in der Mitteilung.

17.04.2023 15:46