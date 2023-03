Die Einlagen von Bund und Banken bei der SNB erreichten am 24. März 567,0 Milliarden Franken. Das ist nach Angaben der SNB vom Montag ein Plus gegenüber der Vorwoche von satten 51,9 Milliarden Franken. Einen solchen Anstieg hat man auch in den vergangenen Jahren, als die SNB mit zum Teil massiven Devisenkäufen gegen einen zu starken Franken ankämpfte, nicht gesehen. In diesem Zusammenhang waren die Sichtguthaben in der Regel wöchentlich jeweils meist nur um ein paar Milliarden Franken gestiegen, nur in Ausnahmefällen waren es etwas mehr als 10 Milliarden.