In den USA ist die Zahl der Beschäftigten im November um 263'000 angestiegen während am Markt mit einem Anstieg um 200'000 gerechnet wurde. Hinzu kommt, dass die Stundenlöhne stärker als erwartet gestiegen sind. Mit diesem guten Bericht seien die Zinssorgen zurück auf dem Parkett, so ein Händler. Zuletzt hatten noch Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell die Hoffnung der Anleger genährt, dass das Fed die Leitzinsen an der Dezember-Sitzung mit 50 Basispunkten weniger stark anheben könnte als in den vergangenen vier Sitzung mit den jeweils 75 Punkten.