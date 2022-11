"Ich bin überzeugt, dass Bargeld noch lange bestehen wird", sagte SNB-Vizedirektor Martin Schlegel am Dienstag in einer Rede anlässlich des Forums für Finanzstabilität in Liechtenstein. Gleichzeitig räumt er aber ein, dass im Alltag andere Zahlungsmittel wie Debitkarten, Kreditkarten und Bezahl-Apps immer beliebter werden und die Verwendung von Bargeld rückläufig ist.