Jordan und Gourinchas wiesen auf eine Reihe von Faktoren hin, welche die (Kern-)Inflation nach oben treiben könnten. So sei der Spielraum für Lohninflation nach wie vor gross, so Gourinchas. Und Jordan ergänzte, dass die steigenden Zinsen die Entwicklungen am Immobilienmarkt noch stärker beeinflussen werden und unter anderem zu steigenden Mietzinsen führen dürfte. "Insgesamt entwickelt sich die Schweizer Wirtschaft aber stabil. Wir hoffen, dass das so bleibt", sagte Jordan.