Beteiligt an den US-Dollarauktionen waren neben der SNB die Bank of England, die Bank of Japan, die Europäische Zentralbank (EZB), dies in Absprache mit der US-Notenbank Federal Reserve, welche bekanntlich die Autorität über den US-Dollarmarkt hat. Die Dollarauktionen dienen in erster Linie als Liquiditätsabsicherung zum Abbau von Anspannungen an den globalen Finanzierungsmärkten. Sie sollen gemäss SNB dazu beitragen, die Auswirkungen von Anspannungen auf die Kreditversorgung der Haushalte und Unternehmen im In- und Ausland abzufedern.