Der allgemeine Preisauftrieb in Spanien schwächt sich weiter ab. Im November stiegen die nach europäischer Methode gemessenen Verbraucherpreise (HVPI) zum Vorjahresmonat um 6,6 Prozent, wie das Statistikamt INE am Dienstag in Madrid mitteilte. Im Vormonat hatte die Rate 7,3 Prozent betragen. Analysten hatten nur einen Rückgang auf 7,1 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich gingen die Lebenshaltungskosten spürbar um 0,5 Prozent zurück.

29.11.2022 09:20