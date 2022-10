In Spanien hat sich die Inflation im September unerwartet stark abgeschwächt. Im Jahresvergleich sind die für europäische Vergleichszwecke erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) um 9,0 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt INE am Freitag nach einer zweiten Schätzung in Madrid mitteilte. Damit wurde eine erste Erhebung nach unten revidiert. Zuvor war für September eine Inflationsrate von 9,3 Prozent gemeldet worden und Analysten hatten eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet.

14.10.2022 09:29