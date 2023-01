Im Büromarkt sei derweil mehr Bewegung zu beobachten. So gaben die Vertragsmieten bei Neuabschlüssen im Vergleich zum Vorquartal um 3,1 Prozent nach. Im Jahresvergleich zogen die Mieten unterm Strich hingegen durch Preisanstiege in den Vorquartalen noch um 1,1 Prozent an. Besonders am Genfersee (+8,2%) und in der Südschweiz (+6,6%) sei es zum Vorjahr deutlich nach oben gegangen. In Basel (-7,7%) sei hingegen ein Rückgang zu beobachten.