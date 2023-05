Nach wie vor am teuersten ist aber der Kauf einer Ferienwohnung im Nobelort St.Moritz mit Preisen ab 20'500 Franken je Quadratmeter. Dabei würden in dieser Rechnung, wie auch in der gesamten Studie, nur Wohnungen von "guter Qualität" und keine Luxuswohnungen miteinbezogen, stellte der UBS-Experte klar.