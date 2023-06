Die Gewinnsteuersätze in den Schweizer Kantonen liegen derzeit im Durchschnitt bei 14,60 Prozent nach 14,68 Prozent im Vorjahr, schreibt KPMG in seiner am Donnerstag veröffentlichten Studie "Clarity on Swiss Taxes". Von 2022 auf 2023 habe es nur noch vereinzelte, kleine Steuersatzsenkungen gegeben, nachdem in den Vorjahren viele Sätze aufgrund der Unternehmenssteuerreform STAF gesenkt wurden.