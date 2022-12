Im November veränderte sich der Raiffeisen KMU PMI im Vergleich zum Vormonat aber kaum und lag bei 50,1 Punkten (Vormonat 50,0), wie es am Donnerstag in einer Mitteilung von Raiffeisen heisst. Somit stagnierte die Geschäftslage der KMU faktisch den dritten Monat in Folge. Noch im Juli lag der Einkaufsmanagerindex sehr klar über der 50-Punkteschwelle, also der Grenze zwischen Wachstum und Kontraktion.