Die Stimmung im US-Dienstleistungssektor hat sich im Mai überraschend eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts for Supply Management (ISM) fiel zum Vormonat um 1,6 Punkte auf 50,3 Punkte, wie das Institut am Montag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 52,4 Punkte gerechnet. Der Stimmungsindikator bleibt aber über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Er signalisiert damit einen Anstieg der wirtschaftlichen Aktivität im Dienstleistungssektor.

05.06.2023 16:35