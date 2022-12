Die Stimmung in der japanischen Grossindustrie hat sich im vierten Quartal weiter eingetrübt. Wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Quartalsumfrage ("Tankan") der japanischen Notenbank hervorgeht, sank der darin ermittelte Stimmungsindex für die grossen Produktionsunternehmen zum Dezember auf plus 7 nach plus 8 Punkten drei Monate zuvor. Das ist bereits der vierte Rückgang nacheinander.

14.12.2022 06:34