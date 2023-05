Gründe zur Sorge werden in dem Communiqué zahlreiche genannt. So leiden die Unternehmen etwa nach wie vor stark unter dem Fachkräftemangel. Vor allem Polymechanikerinnen, Produktionsmechaniker und Lernende im technischen Bereich seien nach wie vor Mangelware. Mehr als die Hälfte der befragten KMU gab denn auch an, dass sie der Mangel an Arbeitskräften aktuell belaste, gefolgt von den hohen Energiepreisen (36%) und einem Mangel an Aufträgen (32%).