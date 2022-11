Erstmals seit anderthalb Jahren ist der Geschäftsklima-Index von Swissmechanic wieder ins Minus gefallen, wie der Verband am Mittwoch mitteilte. Er stand im Oktober bei -10 Punkten und zeigt damit ein deutlich negatives Geschäftsklima an. Im Juli hatte er noch bei +20 gelegen. So sehen aktuell nur noch 42 Prozent der befragten KMU das aktuelle Geschäftsklima als gut oder günstig an. Ein Quartal zuvor waren noch zwei Drittel dieser Meinung gewesen.