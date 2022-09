Die jahrzehntelange Preisstabilität und Versorgungssicherheit in der Energiebereitstellung seien durch die jüngste Entwicklung massiv in Mitleidenschaft gezogen worden, teilte der Verband am Montag mit. Eine aktuelle Umfrage zeige, dass die starken Preiserhöhungen und die sich abzeichnende Energiemangellage für viele Betriebe eine existenzielle Bedrohung darstellten.