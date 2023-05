Im sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, stieg die Gesamtproduktion von Januar bis März 2023 zur Vorjahresperiode um 2,9 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik am Montag mitteilte. Die Umsätze kletterten gar um 6,1 Prozent in die Höhe. Damit ist der Anstieg sowohl bei der Produktion wie auch beim Umsatz seit dem ersten Quartal 2021 ungebrochen.