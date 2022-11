Der Gesamtindex der Produzenten- und Importpreise (PPI) ist damit auf Jahresbasis bereits den vierten Monat in Folge gesunken. Davor hatte er nur eine Richtung gekannt, und zwar noch oben. So kam die PPI-Inflation im Höchststand - Mai und Juni - bei 6,9 Prozent zu liegen. Auf Jahresicht zogen die Importpreise im Oktober aber immer noch um 7,7 Prozent an, während die Inlandpreise sich nur um 3,4 Prozent erhöhten.