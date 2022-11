Vor allem dürften in dieser Wintersaison die Gäste aus dem Ausland wieder zahlreicher in die Schweiz kommen, während die Anzahl der Schweizer Gäste gegenüber dem Vorjahr wohl zurück gehen wird. Letztere waren im Vorwinter wegen der Pandemie noch besonders häufig im Inland geblieben, wie Nydegger ausführte. Zwar sei auch in diesem Winter mit mehr Schweizer Gästen als vor der Pandemie zu rechnen, der Zenit sei hier inzwischen aber überschritten.