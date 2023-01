In der Türkei hat sich die extrem hohe Inflation Ende des vergangenen Jahres durch Basiseffekte deutlich abgeschwächt. Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember um 64,3 Prozent, wie das nationale Statistikamt am Dienstag in Ankara mitteilte. Im Vormonat hatte die Teuerung noch bei 84,4 Prozent gelegen, nachdem sie im Oktober mit 85,5 Prozent den höchsten Stand sei 24 Jahren markiert hatte.

03.01.2023 08:42