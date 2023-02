Trotz den aufgehellten Konjunkturaussichten dürfte das Wachstum der Schweizer Wirtschaft in 2023 aber unter ihrem Potenzial bleiben, betonte die UBS. 2024 werde sie dann aber "durchstarten": Die UBS hebt ihre entsprechende Wachstumsprognose von 1,0 auf 1,3 Prozent an. Dann nämlich werde die Inflation in Europa und den USA gebändigt sein.