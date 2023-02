Mit Blick auf die einzelnen Länder zeigten sich die USA stark. Der Januar war dort mit einem Wachstum von 26,3 Prozent der 24. Monat in Folge mit zweistelligen Wachstumszahlen. China befinde sich derweil immer noch in einer Übergangsphase nach den Corona-Lockerungen - entsprechend sanken die Exporte um 17,3 Prozent. Hongkong zeigte hingegen mit plus 10,3 Prozent erste Erholungseffekte.