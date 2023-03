Die "Neuen Zürcher Zeitung" und die "Schweiz am Wochenende" erscheinen am Samstag aufgrund eines Cyberangriffs in reduziertem Umfang. Wegen des Cyberangriffs waren am Freitag mehrere Dienste der Medienunternehmen NZZ und CH Media nicht zur Verfügung gestanden.

25.03.2023 04:16