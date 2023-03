Wegen grosser Zinsunterschiede auf Sparkonten in der Schweiz wolle jede vierte Person ihr Geld auf eine andere Bank verschieben, heisst es in einer Mitteilung des Vergleichsdienstes Comparis vom Dienstag. "Die Zinsen zugunsten der Sparenden werden zu zögerlich angepasst, gerade in Zeiten hoher Inflation stösst dies vielen sauer auf", lässt sich Comparis-Experte Dirk Renkert zitieren.