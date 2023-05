Die Unternehmen in Deutschland blicken zurzeit wieder etwas optimistischer in die Zukunft als noch im Herbst vergangenen Jahres. Rund 36 Prozent rechnen im laufenden Jahr wieder mit einer höheren Produktion als im Vorjahr, wie aus einer am Samstag veröffentlichen Konjunkturumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) unter 2327 Unternehmen hervorgeht. Noch im November 2022 hatte nur ein Viertel von ihnen mit einer Steigerung der Produktion gerechnet. Der Anteil der Firmen, die mit einem Rückgang rechnen, sank im gleichen Zeitraum von 39 auf 26 Prozent.

06.05.2023 11:43