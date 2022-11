In der Sparte Wohnungsbau lag der Auftragseingang im dritten Quartal bei 1,7 Milliarden Franken. Kumuliert seit Anfang Jahr sind es 5,7 Milliarden Franken, was historisch betrachtet ein "sehr guter Wert" sei. Der SBV rechnet auch auf absehbare Zeit mit Investitionen in Wohnraum, aufgrund des niedrigen Leerstands, des Bevölkerungswachstums sowie steigender Wohnmietpreise. Hingegen dürfte sich Wohneigentum in Zukunft weniger schnell verteuern.