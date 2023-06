Bei der Ausarbeitung für ein internationales Abkommen zur Eindämmung von Plastik-Müll gibt es Fortschritte. In der zweiten Verhandlungsrunde des UN-Plastikabkommens in Paris einigten sich fast 170 Staaten darauf, bis zur nächsten Konferenz in Kenia einen rechtsverbindlichen Entwurf für ein Abkommen vorzulegen. Das teilten die UN am Samstag nach Ende des Treffens mit.

03.06.2023 12:11