"Die Konsumenten zeigen sich zugeknöpft. Die hohen Inflationsraten hinterlassen ihre Bremsspuren", kommentierte Chefvolkswirt Thomas Gitzel von der VP Bank. Seiner Einschätzung nach untermauern die Daten "die These, der beginnenden Winterrezession". Im November hat sich die Inflation in Deutschland zwar etwas abgeschwächt, sie liegt mit 10,0 Prozent aber weiter auf einem sehr hohen Niveau, was die Kauflaune der Verbraucher belastet./jkr/ceb/bgf/stk