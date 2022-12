Die Unternehmensstimmung in Grossbritannien hat im November stagniert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global lag unverändert bei 48,2 Punkten, wie die Marktforscher am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilten. In einer ersten Schätzung war noch ein leichter Anstieg auf 48,3 Punkte ermittelt worden. Noch niedriger hatte der Indikator zuletzt vor knapp zwei Jahren notiert.

05.12.2022 10:59