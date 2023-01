Die Bauausgaben in den USA sind im November überraschenderweise gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat stiegen sie um 0,2 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt einen Rückgang um 0,4 Prozent erwartet.

03.01.2023 16:25