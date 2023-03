Die Preise von in die USA importierten Gütern sind im Februar erstmals seit längerem wieder gesunken. Die Einfuhrpreise fielen gegenüber dem Vorjahresmonat um 1,1 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Letztmalig waren die Importpreise im Dezember 2020 gefallen. Bankökonomen hatten im Schnitt einen leichten Anstieg um 0,1 Prozent erwartet.

16.03.2023 13:53