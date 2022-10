"Die Luft entweicht nur langsam aus dem Inflationsballon", kommentierte Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank. Der anhaltend hohe Preisauftrieb spreche dafür, dass die Fed ihre Leitzinsen auf der nächsten Sitzung Anfang November erneut um 0,75 Prozentpunkte anhebe. Es wäre die vierte Straffung in dieser Höhe in Folge. An den Märkten wird erwartet, dass die Fed ihren Leitzins in den kommenden Monaten von aktuell rund drei Prozent auf etwa viereinhalb Prozent anheben wird. Dort dürfte er dann längere Zeit bleiben./bgf/jkr/nas