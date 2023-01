Allerdings scheint das Meinungsbild in der Fed uneinheitlich zu sein. Nach Einschätzung der Commerzbank ist noch offen, ob die Fed im Februar erneut um 0,50 Punkte oder um 0,25 Punkte anheben wird. Die Fed hatte auf ihrer Sitzung im Dezember ihren Leitzins um 0,50 Punkte angehoben. Zuvor hatte sie ihn viermal in Folge um 0,75 Punkte erhöht. An den Finanzmärkten wird angesichts der schwächelnden Konjunktur sogar mit Zinssenkungen in der zweiten Jahreshälfte gerechnet, auch wenn zahlreiche Fed-Notenbanker dieser Annahme widersprochen haben.