Wie die Fed nach ihrer Zinssitzung am Mittwoch in Washington mitteilte, wurden die Wachstumsprognosen für die Jahre 2023 und 2024 reduziert. Die Inflationsvorhersagen wurden dagegen durchweg erhöht. Für das laufende Jahr rechnet die Fed mit einer Teuerung von 5,6 Prozent, nach bisher erwarteten 5,4 Prozent. In den Jahren danach dürfte sich die hohe Inflation zwar abschwächen, aber nicht so deutlich wie bisher erwartet.