Mit der Stellungnahme erhöhte die Fed ihre Leitzinsen das achte Mal in Folge. Allerdings verringerte sie abermals das Tempo der Straffung. Der Leitzins wurde um 0,25 Prozentpunkte auf eine Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent angehoben. Im Dezember hatte die Fed den Zins noch deutlicher um einen halben Prozentpunkt angehoben. Davor war der Leitzins viermal in Folge um je 0,75 Prozentpunkte erhöht worden. Vor knapp einem Jahr hatte er noch an der Nulllinie gelegen.