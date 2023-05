Weil die Zinsen in so kurzer Zeit so stark gestiegen sind, machen seit längerem Befürchtungen die Runde, die US-Wirtschaft könnte in diesem Jahr in eine Rezession abgleiten. Grosse Gefahr birgt auch das politische Tauziehen um die Anhebung der staatlichen Schuldengrenze, das die grösste Volkswirtschaft der Welt an den Rand der Zahlungsunfähigkeit geführt hat. Einige Notenbanker sprachen die Gefahr, dass die Schuldengrenze nicht rechtzeitig angehoben wird, auf der jüngsten Sitzung offen an. Dies könne zu deutlichen Verwerfungen an den Finanzmärkten führen, heisst es in der Mitschrift.