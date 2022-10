In den USA hat sich der Preisauftrieb auf Herstellerebene abgeschwächt. Die Erzeugerpreise stiegen im September zum Vorjahresmonat um 8,5 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Abschwächung auf 8,4 Prozent gerechnet. Im August hatte die Rate 8,7 Prozent betragen.

12.10.2022 14:49