Die Preise von in die USA importierten Gütern sind im März erneut gesunken. Die Einfuhrpreise fielen im Jahresvergleich um 4,6 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Bereits im Februar waren die Importpreise im Jahresvergleich gesunken. Davor waren die Preise für eingeführte Waren letztmalig im Dezember 2020 gefallen.

14.04.2023 15:01