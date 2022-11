Der Preisauftrieb von in die USA importierten Gütern hat sich im Oktober deutlich abgeschwächt. Die Einfuhrpreise erhöhten sich zum Vorjahresmonat um 4,2 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist die niedrigste Rate seit Februar 2021. Im Vormonat waren die Einfuhrpreise noch um 6,0 Prozent gestiegen.

16.11.2022 14:50