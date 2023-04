Die Industriestimmung im US-Bundesstaat New York hat sich im April überraschend deutlich aufgehellt. Der Empire-State-Index stieg von minus 24,6 Punkten im Vormonat auf plus 10,8 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Montag mitteilte. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einem wesentlich moderateren Anstieg auf minus 18,0 Punkte gerechnet. Mit einem Stand über der Nulllinie signalisiert der Indikator wieder einen Zuwachs der wirtschaftlichen Aktivität./bgf/men

17.04.2023 14:43