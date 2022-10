In den USA sind die Hauspreise im August etwas stärker als erwartet gefallen. Im Vergleich zum Vormonat sanken die Preise um 0,7 Prozent, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Volkswirte hatten im Durchschnitt nur mit einem Rückgang um 0,6 Prozent gerechnet.

25.10.2022 15:33