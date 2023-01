Auf dem US-Immobilienmarkt belasten die steigenden Zinsen weiter die Preisentwicklung. In den 20 grossen Metropolregionen der Vereinigten Staaten gingen die Häuserpreise im November um 0,5 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Damit sind die Preise den fünften Monat in Folge gefallen.

31.01.2023 15:29